Konya'da Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm ilçede haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da ilaçlama çalışmaları hava sıcaklarının artmaya başlamasıyla hızlandı. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha konforlu bir mevsim geçirebilmeleri adına önlem almaya devam ediyor. Bu çerçevede haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler ilçe genelinde ilaçlama çalışması yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

PARKLAR VE AĞAÇLAR İLAÇLANIYOR

Parklar, ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında bulunan ağaçlar ile çim alanların ilaçlamasını yapan ekipler, ağaçlardan üreyen haşerelerin rahatsızlık vermemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Ağaçlık alanlar, kent parkları, çocuk ve aile dinlenme parkları, refüjler, ağaçlandırma sahalarında yapılan ilaçlama çalışmalarda cadde ve sokaklar periyodik olarak ilaçlanıyor. Ağaç ilaçlama ekibi 2 araç üstü 3 pülverizatör ve 10 personelle yapılırken yabancı ot ilaçlama ise 3 pülverizatör ile 6 personel tarafından gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında Tarım Bakanlığı tarafından onaylı zirai ürünler kullanılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada sorunsuz bir yaz dönemi için Selçuklu’nun tüm mahallerinde ilaçlama yapıldığı, ilçe sınırlarında yer alan tüm yeşil alanlar, caddeler ve sokak aralarında, tretuvar üstünde bulunan ağaçlar ve kamusal alanlarda bulunan ağaçların da periyodik olarak ilaçlandığı belirtildi.