Meram Belediyesinin gençlere yönelik mega projesi Meram Gelişim Akademisi kapsamında düzenlenen Lise ve Üniversiteler Arası MEGA E-Spor Turnuvası, final karşılaşmaları ile son buldu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesinin mega projesi Meram Gelişim Akademisi kapsamında düzenlenen Lise ve Üniversiteler arası MEGA E-Spor Turnuvası, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, final karşılaşmaları ile son buldu. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya toplam 146 takım ve 830 öğrenci katılım sağladı. TurnuvayaValorant için 100 takım, League of Legends için ise 46 takım başvuru yaptı.

Turnuvanın onlineolarak yapılan ilk elemeleri 19-23 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.26-27 Nisan tarihlerinde yüz yüze yapılan turnuvanın büyük finali ise, izleyicileyenlerine unutulmaz anlar yaşattı.Düzenlenen etkinliklerle de turnuva adeta bir gençlik festivaline dönüştü. Bu kapsamda bir taraftan da gençler akıl oyunları, masa tenisi, kolye, ahşap ve tişört baskı gibi aktiviteler gerçekleştirdi. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle takdim edilirken, final karşılaşmalarına ve ödül törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Bilecen de katıldı. Final karşılaşmaları sonunda şampiyonlar şu şekilde sıralandı; League of Legends kategorisinde:Homo Sapiens takımı birinci, NEÜ E-Spor ikinci, KTO Karatay E-Spor ise üçüncü oldu. Valorant kategorisinde ise; Allesgut birinci, TheCursedFives ikinci, AsasanınMüridleri de üçüncülüğü kazandı.

BAŞKAN KAVUŞ; “MUTLU VE DONANIMLI BİR GENÇLİK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ”

Şampiyonaya katılan tüm gençleri ve başarıyla tamamlayan takımları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, e-sporun önemine değinerek gençlerin bu alanda gelişimini desteklemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.Meram Belediyesi olarak gençlerin dijital yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ulusal ve uluslararası platformlara hazırlanmalarına destek olacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “E-spor, günümüzün vazgeçilmez bir alanı haline geldi. Biz de bu çağın gereklerini yerine getiriyor, gençlerimizin yanında duruyoruz. Türkiye’nin ilk e-spor merkezlerinden birini Meram’da açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonda gösterdikleri azim ve başarı için tüm takımlarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.” diye konuştu.