Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen dönemde şehre kesintisiz su sağlamak için KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Alakova Terfi İstasyonu ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen İçme Suyu Temin Projesi çalışmalarını inceledi.

Meram Alakova Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, iklim değişikliği ve etkilerinin tüm dünyadaki belediyelerin en önemli problemlerinden birisi olduğuna değinerek, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle son yıllarda kuraklığa bağlı şehrin su kaynaklarının artırılması ile ilgili çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“İÇME SUYUNUN KESİNTİSİZ OLARAK ŞEHRE ULAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ ÇOK YOĞUN BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ”

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 3 baraj ve 1 tünelin yapımının tamamlandığını anımsatan Başkan Altay, “140 milyon metreküp barajlardan su almamız gerekiyor ama kurak geçen 2 yıldan sonra özellikle bu yıl çok ciddi manada sorun yaşıyoruz. Bunun bir tarafında özellikle suyun tasarruflu kullanılması ile ilgili çok yoğun bir kamuoyu çalışması yaparken içme suyunun kesintisiz olarak şehre ulaştırılması ile ilgili de çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Özellikle KOP kapsamında su alamadığımız bir yılda, kuyulardan şehrimizi beslemekle ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şu anda Alakova Pompa İstasyonundayız. Bu bölgede 14 tane mevcut kuyumuza 33 tane daha kuyu ilave ederek 62 kilometre ishale hattı gerçekleştirerek bir sistem oluşturma çabasındayız. Bu konuda geçen yılla birlikte toplam harcadığımız miktar güncel bedelle 824 milyon lirayı bulmuş durumda” diye konuştu.

KUYULARDAN TOPLANAN SU; MERAM, KARATAY VE SELÇUKLU’YA YÖNLENDİRİLECEK

Sistem tamamlandığında bölgedeki kuyulardan toplanan suyun, pompa istasyonu ile Meram, Karatay ve Selçuklu’daki ishale hatlarına yönlendirileceğini kaydeden Başkan Altay, “Tabii büyük bir mücadele içerisindeyiz ama rahmet olmadan bu işleri çözmek de mümkün değil. İnşallah rabbimin bol, bereketli yıllar vermesini temenni ediyorum. Konya’nın altyapısına bu dönemde çok önemli işler kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ’miz bundan sonra da önemli hizmetler yürütmeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ALTAY’DAN “SU TASARRUFU” VURGUSU

Vatandaşların iklim değişikliğinden en az etkilenmesinin en önemli hedefleri arasında olduğunu, bu manada alternatif su kaynakları üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Ama kuraklığın devam etmesi durumunda şehrimiz için büyük bir risk de var. Onun için suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. 2 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem geçen yıl hem bu yıl inşallah herhangi bir kesinti olmadan sezonu tamamlamayı planlıyoruz. Ama ne kadar tedbir alırsanız alın kuraklığın etkisini hepimiz hissediyoruz. Onun için biz alternatif su kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ama vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması da bir o kadar önemli. İnşallah bir kesinti olmadan bu yılı da atlatmış olacağız” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.