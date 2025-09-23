Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 101 mahallede sosyal hayata katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Sinema Günleri etkinliği sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaz boyunca 101 mahallemizde düzenlediğimiz etkinliğimizde 70 binden fazla hemşehrimizi misafir ettik. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyeciliğin” en önemli hedefleri arasında şehir merkezinde bulunan her türlü imkanı şehrin en ücra köşesine kadar götürmek olduğunu vurguladı.

Konya’nın merkez dışındaki mahallelerinde sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak amacıyla başlattıkları Sinema Günleri etkinliğini başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Sinema TIRI’nda gösterimi yapılan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini aileleriyle birlikte izleyen çocuklarımız hem açık havada sinema keyfi yaşadı hem nostaljik bir akşam geçirdi. Yaz boyunca süren Sinema Günleri’nde 70 binden fazla hemşehrimizi misafir ettik. Bizim için belediyecilk, sadece altyapı hizmetleriyle sınırlı değil. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde; insanı merkeze alan, kültürel değerleri yaşatan ve toplumsal bağları kuvvetlendiren projeler yer alıyor. Sinema Günleri de bu anlayışın güzel bir örneğidir. Yaz boyunca 101 mahallemizde düzenlediğimiz etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılarak açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.