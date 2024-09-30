Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamları içerisinde önemli bir yere sahip olan ve eğitim çağındaki çocukları doğa ile buluşturan Sille Tabiat Okulu'nda yeni dönem eğitimleri başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamları arasında yer alan Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler doğada yaşam eğitimlerinin yanı sıra gündelik yaşam bilgilerini öğreniyor.

Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulu’nda atölye çalışmalarıyla doğayı keşfeden çocuklar eğlenceli bir şekilde yeni bilgiler öğreniyor. Sille Baraj Parkı içerisinde bulunan 17 atölyede ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı gibi birçok etkinlik yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçiriyor.

Öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu’nda Zanaat, Ekoloji,Bilim, Doğa Sporları,Ritim, Sanat,Organik Gıda,Gökbilim Gözlem,Arkeolojik Kazı,Tarım ve Ziraat,Çini, Ahşap,Bitki ve Tohum,Masal,Yaşam Beceri,Geleneksel Konya Çocuk Oyunları ve Satranç Atölyeleri yer alıyor. Öğrenciler bu atölyelerde tarımsal, sanatsal ve sportif birçok faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor.

Yeni eğitim yılında da faaliyetlerini dolu dolu sürdürecek olan Sille Tabiat Okulu’nun 1. döneminde sabah ve öğleden sonra grupları olmak üzere toplamda 2 bin 940 öğrenci yararlanacak. Dönem boyunca sürecek eğitimlerden 96 sınıf faydalanacak. İlk hafta eğitimleri doğa yürüyüşü, ekim alanlarından hasat toplanması ve turşu yapımı ile başladı.

Selçuklu’da fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıraörnek olacak eğitim programlarını da hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede eğitim gören çocuklara“Ok ul Dışı Öğrenme Ortamları”ile farklı donanımlar kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Sille Tabiat Okulumuzda da çocukların ilgisini çeken ve onları doğa ile buluşturan güzel bir eğitim ortamı mevcut. Burada çocuklarımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni eğitim döneminde de birbirinden renkli, eğlenceli ve eğitici aktiviteler ile tanışma fırsatı bulacak. Sille Baraj Park içerisinde yer alan bu güzel alanda uzman eğitmenlerimizin gözetiminde yapılan atölye faaliyetleri ve etkinliklerle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.