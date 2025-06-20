Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Osmangazi İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.KONYA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte uzun bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da öğrenciler tatil dönemine karnelerini alarak başladı. Konya’da 478 bin 791 öğrenci, Selçuklu’da ise 154 bin 392 öğrenci karne aldı.

Osmangazi İlkokulu’nda yapılan karne dağıtım törenine Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi , Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karne ve başarı belgelerini verdi.

Tüm öğrencilere güzel bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Uzun ve yoğun bir eğitim dönemini geride bıraktınız. Şimdi güzel bir tatil dönemi sizleri bekliyor. Bu dönemi aile ve arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirerek ve dinlenerek değerlendirin. Yine kitap okuyarak, kendinize yeni hobiler elde ederek ve spor yaparak zamanınızı en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Eğitim hayatınız boyunca sizlerin her zaman yanınızdayız ve en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Bu tatil başlangıcında da sizleri unutmadık. Bu hafta sonu boyunca Kelebekler Vadisi Parkı’nda birçok etkinliğin yer alacağı karne şenliği programını düzenleyeceğiz. İki gün boyunca doyasıya eğleneceğiniz şenliğimize hepinizi bekliyorum. Bu vesile ile karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum ” diye konuştu.