Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ, karne alan öğrencileri tebrik ederek, yaz tatilinde sporun çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne alan tüm öğrencileri kutladı.

Dağ, yaz tatilinin çocuklar için sadece dinlenme değil, aynı zamanda fiziksel ve sosyal gelişim fırsatı sunduğunu belirtti.

“Spor, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişiminde önemli bir araç” diyen Dağ, “Karneler, bir dönemin emeğini yansıtıyor. Ancak biz, gençlerimizin sadece derslerle değil, sporla da bilinçlenmesini ve güçlenmesini hedefliyoruz” dedi.

Artvin genelinde yaz boyunca çocukları sportif faaliyetlerle buluşturmak için planlamalar yaptıklarını açıklayan Dağ, ailelere seslenerek, “Çocuklarınızı sporun sağlıklı ve disiplinli dünyasıyla tanıştırın. Yaz tatili, gelişim için büyük bir fırsat” çağrısında bulundu.