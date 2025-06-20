Konya'da Meram Belediyesi’nin Dere Mahallesi’nde yer alan Lavanta Bahçesi, 2025 sezonuyla birlikte ziyaretçilerini büyülemeye başladı. Lavantaların mor güzelliği, su havuzları, gül tünelleri ve sağlık parkurlarıyla bahçe, doğa ve huzur arayanlara unutulmaz bir deneyim sunuyor.KONYA (İGFA) - Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Meram Lavanta Bahçesi, 2025 yaz sezonuyla kapılarını açtı. Dere Mahallesi’nde yer alan 20 bin metrekarelik bu eşsiz bahçe, lavanta çiçeklerinin büyüleyici kokusu ve renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen vadediyor. Bahçe, yalnızca lavantaların mor güzelliğiyle değil, su havuzları, gül kemerleri, seyir terasları, salıncaklar, ahşap yürüyüş yolları ve sağlık parkurlarıyla da her yaştan misafire hitap ediyor.

DOĞA, HUZUR VE FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN İDEAL MEKÂN

Meram Lavanta Bahçesi, doğayla baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve şehir hayatına kısa bir mola vermek isteyenler için ideal bir adres. 190 metrelik ahşap yürüyüş yolları, gül tünelleri ve oturma alanlarıyla hem doğa severleri hem de aileleriyle keyifli vakit geçirmek isteyenleri cezbediyor. Bahçe, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Konya’nın en gözde destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN DAVET: “MERAM’IN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDİN”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lavanta Bahçesi’nin sadece bir manzara değil, huzur ve mutluluk sunan bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Kavuş, “Meram, huzurun, doğanın ve kültürün buluştuğu bir yer. Lavanta Bahçesi, bu güzelliklerin yüreğe işlediği bir nokta. Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Kavuş, Meram’ın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için Meram Gezi Rotası’nı önerdi: “Meram Bağı’ndan başlayan rota, Lavanta Bahçesi’yle renkleniyor; Kızlar Kayası, Aydınçavuş Tesisi, Tavusbaba Türbesi, Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, Müze Meram, 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Millet Bahçesi ile devam ediyor. Meram’da dinlenmek ve eğlenmek, yaşamak kadar özel.”