Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Marmara Urban Forum (MARUF25), 1-3 Ekim 2025’te Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Afet yönetiminden iklim krizine, yapay zekâdan yerel demokrasiye kadar kentsel meseleleri tartışacak forum, kent paydaşlarını bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir organize edilen Marmara Urban Forum (MARUF), bu yıl “Tüm Mümkünlerin Kıyısında” temasıyla 1-3 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Küresel sorunları yerel perspektiflerle ele alan MARUF25, afet yönetimi, iklim krizi, yönetişim, yapay zekâ, bakım ekonomisi ve yerel demokrasi gibi geniş bir yelpazede kentsel konuları interaktif bir platformda tartışacak.

Kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları buluşturan MARUF, kent üzerine düşünen ve üreten herkese ortak öğrenme, iş birliği ve etkileşim fırsatı sunuyor.

Forum, kentlerin geleceğine dair yenilikçi çözümler geliştirmek için çok boyutlu bir deneyim vadediyor.

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