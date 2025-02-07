Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hocacihan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Mehmet Çal Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla görüştü.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’da her hafta ilçenin farklı bir noktasında gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlediği Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Hocacihan Mahallesi Mehmet Çal Camii oldu. Başkan Pekyatırmacı, namazın ardından mahalle sakinleriyle görüştü, gelen istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yaSelçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe BaşkanıArif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “CUMA BULUŞMALARI SELÇUKLU’NUN GÜZEL BİR GELENEĞİ”

Cuma gününün toplumsal birlik ve beraberlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günlerin başında geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;“Bizler de bugünün feyiz ve bereketine ortak olmak amacıyla farklı mahallerde ilçe sakinlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Cuma Buluşmaları Selçuklu’nun güzel bir geleneği ve aynı zamanda hizmet planlamasına önemli bir şekilde katkı sağlıyor. Her hafta farklı bir mahallede birlikte olduğumuz her yaştan hemşehrimizbu buluşmalar vesilesi ile bize istek, öneri ve görüşlerini dile getiriyorlar. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin de hazır bulunduğu programlar vesilesi ile vatandaşımızın talebini yerinde değerlendiriyor, yapılabilecekler noktasında ortak akılla hareket ediyoruz. Bu buluşmalar kardeşlik ilişkilerimizin de gelişmesine vesile oluyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın.” dedi.