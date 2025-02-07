Küresel turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan ve 5-7 Şubat tarihleri arasındadüzenlenen EMITT– Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı,bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini İstanbul’da ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ve İspanya arasındaki turizm iş birliklerini güçlendirmek amacıyla fuara katılan İspanya Turizm Müşaviri Gonzalo Ceballos, etkinlik kapsamında önemli temaslarda bulundu ve iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini değerlendirdi.

Fuarda TÜRSAB Başkanı FiruzBağlıkaya ile bir araya gelen Ceballos, Türkiye ve İspanya arasındaki turizm hareketliliğinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Ceballos, pandemi sonrası Türk turistlerin İspanya’ya olan ilgisinin yeniden canlandığını ve hatta pandemi öncesi seviyeleri aştığını söyledi.2024 yılında İspanya’yı ziyaret eden Türk turist sayısının 600 bini geçtiğini, bu rakamın 2023 yılında 340 bin olduğunu ifade etti.

YENİ UÇUŞ HATLARIYLA TURİZME BÜYÜK İVME…

İspanyol havalimanları, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’den direkt uçuşlarla gelen 1 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Ceballos, iki ülke arasındaki direkt uçuşların artmasının turizme büyük katkı sağladığını vurguladı. 2024 itibarıyla yeni uçuş hatları şu şekilde devreye alındığına dikkati çekilerek, "Pegasus Havayolları İstanbul-Sevilla hattını başlattı ve haftada beş sefer gerçekleştiriyor. Vueling, İstanbul ile Barselona arasında haftada üç uçuş düzenliyor. Air Europa, İstanbul-Madrid hattında haftada dört olan uçuşlarını Temmuz ayından itibaren günlük hale getirecek. Yeni havayolu bağlantıları sayesinde hem turizmin daha da hareketlenmesi hem de iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesi bekleniyor" dedi.

EMITT Fuarı’nın ikinci gününde, İspanya Turizm Müşaviri Gonzalo Ceballos, turizm ve sürdürülebilirlik konulu bir panele katıldı. Konuşmasında İspanya’nın sürdürülebilir turizm stratejilerinin sadece ülke ekonomisine değil, istihdam, yerel kalkınma ve aile ekonomilerine de büyük katkı sağladığını vurguladı: