Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yaşanan üzücü olayda Dekan Yardımcısını silahla yaralayan öğrenci intihara teşebbüs etti. Olayda yaralanan Dekan Yardımcısı ve öğrenci aynı üniversitede tedavi altına alındı. Dekan yardımcısının hayati tehlikesi sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, aynı üniversitede öğrenim gören B.S.E adlı öğrenci tarafından silahla yaralandı. Şüpheli B.S.E, olay sonrası aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Her iki yaralı, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilierek, tedavilerine başlandı.

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yaşanan öğrenci ile Dekan Yardımcısı arasındaki silahlı yaralama ile ilgili resmi açıklama Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yaralı öğretim üyesinin ameliyata alınarak, gerekli müdahalelerin yapıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Şüpheli şahsın yaşam destek ünitesine bağlandığı belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup Üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.