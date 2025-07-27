Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 73. Mali Genel Kurulu’nda, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kooperatifin mali disiplin, yatırımlar ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini değerlendirdi.KONYA (İGFA) - Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 73. Mali Genel Kurulu, Konya Şeker merkez kampüsünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kooperatifin mali yapısını güçlendiren adımları, yeni yatırımları ve gelecek vizyonunu paylaştı.

Şirketin varlıkları 103 milyar TL’yi, öz sermaye 36 milyar TL’yi aştığını belirten Başkan Erkoyuncu, Torku, Biyoetanol, Seydibey ve Panagro’ya milyonlarca dolarlık yatırım yapıldığını duyurdu.

Konya ve Çumra Şeker’in kapasitesinin artırıldığını, çiftçi ödemelerinin zamanında yapıldığının kaydedildiği mali genel kurulda, Kangal Termik Santrali’nde 255 milyon dolar avantaj sağlandı, Soma’nın devri oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da tüm kararlar oy birliğiyle alınırken, gıda ve enerji yatırımlarıyla Konya modeli, Türkiye’ye örnek gösterildi.