Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Güney Hafif Raylı Sistem Hattı” projelendirme ihalesini 30 Temmuz’da yapacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ulaşımına çağ atlatacak dev proje için ihale süreci başlıyor. İzmit ve Gölcük ilçelerini birbirine bağlayacak olan 21 kilometre uzunluğundaki “Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’nın” projelendirme ihalesi 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

RAYLI SİSTEM AĞI GENİŞLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıyor. Trafiğe neşter vuracak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir, raylı sistem ağını da genişletiyor. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi’nin İzmit ilçesindeki 5 istasyonunda saha çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor. 2028 yılında açılması planlanan metro hattının birinci etabı, Kocaeli’nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınmasını kapsıyor. Körfezray Metro Projesi devam ederken, Büyükşehir Belediyesi şimdi de, İzmit ve Gölcük ilçelerini birbirine bağlayacak olan 21 kilometre uzunluğundaki “Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’nın” projelendirme ihalesi için hazırlık yapıyor.

GÜNLÜK HEDEF 202 BİN YOLCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kocaeli Ulaşım Ana Planı (KUAP 2053) çerçevesinde hayata geçirilecek olan Güney Hafif Raylı Sistem Hattı, kentin güney koridorunda ciddi bir ulaşım ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Gölcük’ten başlayıp Başiskele üzerinden İzmit’e uzanacak olan hat, 17 istasyonla hizmet verecek. Hattın günlük 202 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Bu sayı 2053 hedef yılında 335 bine ulaşacak. Açılış yılı itibarıyla yıllık taşınacak yolcu sayısının ise yaklaşık 71 milyon olması bekleniyor.

120 GÜNLÜK PROJELENDİRME SÜRECİ

30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak ihale kapsamında yüklenici firma, 120 gün içerisinde hattın fizibilite ve maliyet etütlerini gerçekleştirecek, güzergâh alternatiflerini belirleyecek, istasyon ve depo sahası ön projelerini hazırlayacak. Ayrıca istasyon yerleri, depo alanları ve transfer merkezlerine dair üç boyutlu görsellerin yer aldığı tanıtım albümü ile animasyon filmi de proje paketine dâhil olacak.

GÖLCÜK-İZMİT ARASI 28 DAKİKAYA DÜŞECEK

Raylı sistemin hayata geçmesiyle birlikte Gölcük’ten İzmit merkezine olan ulaşım süresi sadece 28 dakika olacak. Bu da özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğun trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

GÜNEY VE KUZEY HATLARI BULUŞACAK

Güney Hattı’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Kuzey Metro Hattı ile entegre edilmesi sayesinde, Gölcük-Körfez ve Gölcük-Kartepe gibi uzun hatlarda kesintisiz metro ulaşımı sağlanmış olacak.

50 MİLYARLIK LİRALIK YATIRIM

Projenin toplam yatırım maliyetinin güncel fiyatlarla yaklaşık 50 milyar Türk Lirası olması bekleniyor. Bu dev yatırım, hem kent içi ulaşıma nefes aldıracak hem de çevre dostu, hızlı ve güvenli bir toplu taşıma alternatifi sunarak kentsel yaşam kalitesini artıracak.

MODERN TASARIM STANDARTLARIYLA PLANLANIYOR

Hazırlanan teknik şartnameye göre proje, AYGM raylı sistem kriterleri ve ulusal-uluslararası standartlar çerçevesinde şekillenecek. Güzergâh geometrisi, istasyon tasarımları, engelli erişimi, güvenlik, yangın önlemleri, çevresel etkiler ve işletme senaryoları gibi pek çok teknik başlık, detaylı mühendislik hesaplarıyla belirlenecek.

KOCAELİ’NİN GELECEĞİ RAYLARLA ŞEKİLLENİYOR

İzmit ve Gölcük ilçeleri, sahip oldukları sanayi ve konut alanlarıyla kentin stratejik bölgeleri arasında yer alıyor. Güney Metro Hattı bu bölgelerdeki iş gücü mobilitesini artıracak. Proje, kent merkezlerine erişimi kolaylaştıracak ve planlanan diğer raylı sistem hatlarıyla bütünleşerek Kocaeli’yi raylı ulaşım altyapısında örnek bir şehir haline getirecek.