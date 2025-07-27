Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan, Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerini tehdit eden orman yangınında 480 hane ve 1.765 vatandaş tahliye edildi. Yangınla mücadelede 1.777 personel, 688 araç, 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı görev aldı. Orhaneli ve Harmancık’taki yangın kontrol altına alırken, Gürsu’daki mücadele sürüyor. Bir itfaiye personelinin kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yangın yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı etkiledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerini tehdit etti.

Bursa Valiliği, yangın nedeniyle 480 haneden toplam 1.765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Karahıdır Mahallesi’nde 170 hane (708 kişi), İğdir Mahallesi’nde 220 hane (600 kişi) ve Avdancık Mahallesi’nde 90 hane (457 kişi) tahliye edildi.

Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır.İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını… pic.twitter.com/TayFWHEruR— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) July 26, 2025

Yangın söndürme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda 1.777 personel, 688 kara aracı, 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile aralıksız devam ediyor.

YANGIN HAREKÂT MERKEZİ’NDE KOORDİNASYON

Bursa'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekât Merkezi’nde Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’dan bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, yangının 100-110 hektarlık bir alanda etkili olduğunu, ekiplerin kararlı ve özverili müdahalesiyle alevlerin yayılım hızının ve enerjisinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Yangının Karahıdır’da birkaç binayı etkilediğini, ancak alınan önlemlerle daha büyük zararların önlendiğini ifade etti.

MUSTAFA BOZBEY: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde Avdancık, İğdir ve Karahıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bozbey, “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, ancak bazı bölgelerde alevler devam ediyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde” dedi.

Yangının yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı etkilediğini belirten Başkan Bozbey, Orhaneli ve Harmancık’taki yangının gece saat 03.00’te kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçemizde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçemize ulaşan yangının ardından Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin yanında olduk. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması bizleri bir… pic.twitter.com/VRA5Vfji2s— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) July 27, 2025

Bu arada yangına müdahale sırasında bir itfaiye personelinin kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığını belirten Başkan Bozbey, çalışma arkadaşımıza acil şifalar dileyerek, itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeli, gönüllüler, kuryeler, motosiklet sürücüleri ve çevre illerden gelen destek ekiplerine teşekkür etti.

YOĞUN MÜDAHALE VE VATANDAŞ DESTEĞİ

Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki çiftçiler, traktör ve tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, vatandaşlar da su bidonlarıyla alevlerle mücadele etti.

Gürsu’daki TOKİ konutlarının risk altında olmadığı belirtilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tahkimat çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor; risk altında olduğunu değerlendirilen köylerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, yangından etkilenme riski bulunan hayvanlarımızın tahliyesi de gerçekleştirildi.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor; risk altında olduğunu değerlendirdiğimiz köylerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, yangından etkilenme riski bulunan hayvanlarımızın tahliyesini de sürdürüyoruz.Gürsu ilçemizde yangının barınağa yaklaşma… pic.twitter.com/Xzl8Vu86uj— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 26, 2025

Bursa Valiliği, vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeye ve güvenlik önlemlerine uymaya çağırdı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yüksek gerilim hatlarının yangına sebep olmuş olabileceği değerlendirildi.