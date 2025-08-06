Konya'da Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çekmekiçin anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Ormanlar Yanmasın, Umutlar Yeşersin’ sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle Meramlı gençler doğaya umut ekti, geleceğe nefes oldu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı sessiz kalmadı. Bu kapsamda Meramlı gençler, Alakova Mahallesi’nde ‘Ormanlar Yanmasın, Umutlar Yeşersin’ sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiler.

‘Yanan her ağaç için bir fidan’ diyerek doğanın sessiz çığlığına kulak veren gençler, bu güzel etkinlikte doğaya umut ekti, geleceğe nefes oldu.

Ellerine fidanları alıp toprağa umut bırakan Meram Gençlik Meclisi üyeleri, her yıl binlerce hektar ormanın yok olduğu ülkemizde bu anlamlı etkinlikle örnek oldular.

Meram Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamada, doğayı korumanın sadece bir görev değil, her bireyin taşıması gereken bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Her fidan, doğaya verdiğimiz sözün bir parçasıdır. Bir kıvılcım yok ederken, bir fidan umut olur.” ifadeleriyle çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bu anlamlı etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada gençlerin bu duyarlı davranışlarını takdirle karşıladığını belirterek, “Gençlerimizin doğaya karşı bu denli duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaları bizleri gururlandırıyor. Bugün burada dikilen her fidan, sadece toprağa kök salmıyor; aynı zamanda geleceğimize de umut oluyor.Meram Gençlik Meclisi'nin bu anlamlı etkinliği, doğa ve çevre bilincinin genç nesillerde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim geleceğe dair umutlarımızı biraz daha artırdı. Gençlerimizin bu etkinliğinde toprağa düşen her fidanla birlikte Meram’ın geleceğinin daha da aydınlandığına inanıyorum. Bizler, yeşiliyle meşhur Meram’ın yeşil kalması ve bu dokunun daha da güçlenmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu hedefte bizimle birlikte yürüyen gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.