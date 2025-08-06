Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarında gösterdikleri başarıyla Konya’nın gururu oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocukların akademik ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) yerleşme sonuçlarıyla bir başarıya daha imza attı.

Bilgehanelerde eğitim alan 8. sınıf öğrencileri, “LGS Yıldızları” projesi kapsamında yürütülen yoğun hazırlık sürecinin ardından, yüz güldüren sonuçlarla sınav sürecini tamamladı.

Açıklanan sonuçlara göre; Bilgehanelerden 18 öğrenci fen liselerine, 11 öğrenci Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje) gibi seçkin okullara yerleşirken; 208 öğrenci Anadolu liselerine, 259 öğrenci Anadolu İmam Hatip liselerine ve 30 öğrenci de Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşmeye hak kazandı.

Yüzdelik dilim bazında değerlendirildiğinde ise; yüzde 0-1’lik başarı diliminde 3 öğrenci, yüzde 0-3’lük dilimde 16 öğrenci, yüzde 0-5’lik dilimde 29 öğrenci ve yüzde 0-10’luk dilimde toplam 54 öğrenci yer aldı.

“EVLATLARIMIZIN GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMASI İÇİN TÜM İMKÂNLARIMIZLA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, LGS’de başarı gösteren Bilgehane öğrencilerini ve onların başarısında emeği olan tüm aileleri ve Bilgehane öğretmenlerini tebrik ederek, “Bilgehanelerimizde eğitim alan kıymetli yavrularımız, azim ve gayretleriyle bizleri bir kez daha gururlandırdı. Evlatlarımızın her alanda gelişmesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin ortaya koyduğu başarının arkasında Bilgehanelerde sunulan rehberlik, birebir ilgi, tercih danışmanlığı hizmetleri ve “LGS Yıldızları” gibi özel sınav programları yer alıyor. Bu sonuçlar, Bilgehanelerin sistemli, disiplinli ve nitelikli eğitiminin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.