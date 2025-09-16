Konya Meram Belediyesi’nin desteği ve hayırsever Kemal Korkmaz’ın katkısıyla Havzan Mahallesi’nde yeni bir sağlık yatırımı daha hayata geçiriliyor.KONYA (İGFA) - “Meram 1 No’lu Fadimana-Kemal Korkmaz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için protokol, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever iş insanı Kemal Korkmaz tarafından imzalandı.

HAYIRSEVERLİK VE KAMU İŞBİRLİĞİYLE SAĞLIKTA YENİ ADIM

İstasyonun inşası Korkmaz ailesi tarafından üstlenilecek, Meram Belediyesi ise projeye destek sağlayacak. Ana cadde üzerindeki konumuyla ambulansların hızlı erişimini kolaylaştıracak olan istasyon, bölge halkının acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

BAŞKAN KAVUŞ: “SANİYELERİN KIYMETLİ OLDUĞU BİR ALANA KATKI SAĞLIYORUZ”

Protokol öncesi konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ambulansın içinde geçen saniyelerin bir hasta için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ: “KONYA’DA 100’ÜN ÜZERİNDE AMBULANS NOKTASINA ULAŞTIK”

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Konya’nın acil sağlık hizmetlerinde geldiği noktayı vurgulayarak, “2000’li yılların başında birkaç ambulansımız vardı, bugün yüzün üzerinde istasyona sahibiz. Bu başarıda belediyelerimizin ve hayırseverlerimizin büyük katkısı var,” dedi.

HAYIRSEVER KORKMAZ: “BU HAYIRLI İŞLERİN DEVAMI GELSİN”

İstasyonu yaptıracak olan Kemal Korkmaz, “Konyadaki ticaretimizin 46. yılındayız. Böyle hayırlı işlere vesile olmaktan mutluyuz. İnşallah bu imzaların devamı gelir,” diyerek duygularını paylaştı. Oğlu Gülvezir Korkmaz ise bu tür yatırımların aile geleneği olduğunu belirtti.