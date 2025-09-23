Konya Meram Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonuna üç yeni halka daha ekleyerek teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Belediyeciliğin, en güzel hizmeti; en doğru zamanda, en doğru yöntemle ve en kaliteli şekilde sunabilmek olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, ilçenin hizmetine sunulan yeni uygulamalardan özellikle yapay zeka destekli MZEKA Yol Hasarı Tespit Sisteminin yol ve asfalt sorunlarını çözme adına yeni bir çığır açacağını belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyecilikte dijital dönüşüm vizyonuna yeni bir halka daha ekledi. Başkan Mustafa Kavuş, düzenlediği basın toplantısında yapay zeka destekli üç yeni dijital uygulamayı kamuoyu ile paylaştı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Konya yerel medyasının önde gelen isimleri ve ulusal medyanın temsilcileri katıldı.

Başkan Kavuş, belediyeciliğin artık yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını, teknolojiyi en doğru zamanda ve en verimli şekilde kullanmanın geleceğin belediyeciliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. “Meram, geleceği bugünden yaşıyor” diyen Kavuş, ilçenin 7.500 sokağında dijital gözlemle hizmet sunulacağını belirtti.

Belediyeye ait araçlara entegre edilen kamera ve yapay zeka desteğiyle çalışan sistem, çukur, çatlak ve rögar sorunlarını otomatik olarak tespit ediyor. Konum ve görsel verilerle Fen İşleri ekiplerine görev ataması yaparak hızlı müdahale sağlıyor. Sistem, insan gücü ve yakıttan tasarruf sağlarken, sorunlara vatandaş fark etmeden çözüm getiriyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “VATANDAŞ 7/24 SORUNLARINA ÇÖZÜM BULABİLECEK”

Geliştirme aşamasındaki bu sistem, mesai saatleri dışında gelen talepleri yapay zeka destekli bir asistan aracılığıyla analiz edip ilgili birimlere yönlendiriyor. Telefon ve WhatsApp üzerinden çalışan uygulama, acil durumlara hızlı müdahale imkânı sunarken yoğun dönemlerde çağrı merkezi personeline destek oluyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “İLÇEDE ÇÖP TOPLAMA ARTIK TAMAMEN DİJİTALLEŞİYOR”

Atık toplama araçlarıyla entegre çalışan sistem, konteynerlerin doluluk oranlarını takip ediyor, toplama sıklıklarını analiz ediyor ve en verimli rota planlamasını öneriyor. Böylece çöp toplama süreci tamamen dijitalleşiyor, hizmet kalitesi denetlenebilir hale geliyor.

Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı; “Meram Belediyesinin yapay zeka destekli bu üç yeni uygulamasını var olan ve işleyen dijital sistemimize entegre ettiğimiz için maliyet açısından belediyemize büyük bir yük getirmedi. Ama verimlilik, sürdürülebilirlilik ve tasarruf açısından büyük avantaj sağlayacak. Bu çalışmalarımız ile ilçe genelinde hizmet kalitesini artırmayı, vatandaşın yaşam konforunu yükseltmeyi ve belediyeciliği geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Her üç uygulama da Meramlıların hayatına doğrudan dokunan, konfor ve güven sağlayan büyük bir adım olarak tarihe geçecektir.”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açıklamaları ve bilgilendirmelerinin ardından toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.