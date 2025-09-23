Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği iş birliğinde bu yıl, ‘Türk’ün Ataları’ başlığı ile Türk tarihinin önemli şahsiyetlerine adanan festival, sinemaseverleri bir araya getirdi.

Galada; kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel kategorilerinde finale kalan filmlerden özel bir gösterim yapıldı. Festival kapsamında; 29 Eylül’de ise Barış Manço Kültür Merkezi’nde önce ünlü yönetmen Atalay Taşdiken’in katılımıyla Hara filminin gösterimi ardından ise söyleşi programı gerçekleştirilecek. 30 Eylül’e kadar devam edecek olan festival kapsamında; açık hava sinema gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

KÜLTÜRE VE SANATA KATKI

‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin, Yıldırım’ın kültürel ve sanatsal yaşamına önemli bir katkı sunacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım tarih, kültür ve sanat kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu tarz Yıldırım’a renk katan sanatsal etkinlikleri, festivalleri, kültürel programları çok önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, kültür ve sanat alanında böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.