Konya Meram Belediyesinin geleneksel hale gelen kort tenis turnuvası, 14 Ocak'ta başlıyor.KONYA (İGFA) - Spor tutkunlarının heyecanla beklediği turnuva için kayıtlar 12 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 18 yaş üstü tüm tenis sporcularını beşincisi gerçekleştirilecek turnuvaya katılmaya, spor tutkunlarını da keyifli ve rekabet dolu karşılaşmaları izlemeye davet etti.

Meram Belediyesinin geleneksel hale gelen kort tenis turnuvasının 5.’si 14 Ocak'ta başlıyor. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci 8 Ocak Çarşamba günü başladı. 12 Ocak Pazar günü sona erecek turnuvanın kayıtları Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde yapılacak.

KAYITLARI 12 OCAK’TA SON BULACAK TURNUVADA MÜSABAKALAR 14 OCAK’TA BAŞLIYOR!

Meram Belediyesi tarafından genel anlamda sporu sevdirmek özel olarak da tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak ve sporcuların dostluk ve centilmenlik duygularını pekiştirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen turnuvaya 18 yaş ve üzeri erkekler (2007 doğumlular ve üzeri) ve 18 yaş ve üzeri kadınlar (2007 doğumlular ve üzeri) katılabilecek. Meram Belediyesi Aşkan Muhammed Yürükuslu Spor Merkezinde oynanacak karşılaşmalar 14 Ocak Salı günü başlayacak ve 26 Ocak 2025 Pazar günü final maçları ile son bulacak. Turnuvada maçlar, tek devreli eleme fikstürü ile ve 3 set üzerinden oynanacak. Setlerin eşitliği durumunda 3. set süper tie-break (10 puan) olarak uygulanacak. Turnuva sonunda ilk üçe giren sporcular Meram Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.