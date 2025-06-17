TÜFAD Konya Şubesi’nin düzenlediği “Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Onur Ödülü’ne layık görüldü.KONYA (İGFA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Onur Ödülü’ne layık görüldü.

“Yılın Altın Adamları İle Ahde Vefa” törenine; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Erdoğdu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa, Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor’un eski Başkanları, Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve çok sayıda davetli yer aldı.

Farklı branşlarda ödüllerin sahiplerini bulduğu programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Onur Ödülü ile taçlandırıldı. Kılca’ya ödülünü TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa takdim etti.

KARABABA: KARATAY, HASAN KILCA İLE SPOR ŞEHRİ KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şube Başkanı İsmet Karababa, Yılın Altın Adamları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın spor altyapısına kazandırdığı katkıları vurguladı.

Karatay’ın spordan uzun yıllar uzak kalmasının içlerinde bir ukde olduğunu belirten Karababa, “Hasan Kılca Başkanımız, bizim için sadece belediye başkanı değil, aynı zamanda futbol camiamız için de önemli bir isim. Kendisi Konya’nın çocuğu ve eski bir futbolcu. Göreve gelir gelmez Karatay’ı bir spor şehri haline getirmek için büyük emek verdi. Farklı branşlarda önemli yatırımlar yaptı, futbol takımını yeniden ayağa kaldırdı ve altyapısını güçlendirdi. Bu çabalarını gençlerimizin ve ilçemizin geleceği adına büyük bir şans olarak görüyoruz. Kendisini bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

“AHDE VEFA” ÖDÜLLERİMİZİN YERİ BİZİM İÇİN AYRIDIR

Karababa, başarılı spor insanlarının ödüllendirilmesinin de toplumsal hafızayı diri tutmak açısından çok önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: “Toplum olarak başarıları çabuk unutma gibi bir eksikliğimiz var. Oysa başarı; üretmenin, emeğin ve azmin sonucudur. Bizlerin görevi, bu başarıları görünür kılmak, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve bu örnek kişileri genç kuşaklara tanıtmaktır. Bu anlayışla 2006 yılında bu ödül törenlerine başladık ve her yıl bu geleneği sürdürüyoruz. Ancak ödüllerin sadece başarıyı taçlandırmanın ötesinde bir anlamı daha var. Geçmişte spor camiasına değerli katkılar sunmuş başkanlarımızı, yöneticilerimizi, hakemlerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızı yeniden kamuoyu ile buluşturmak, onların kıymetini göstermek ve bu emeklerin unutulmamasını sağlamak da bizim için çok önemli. Bu yüzden ‘Ahde Vefa’ ödüllerimizi her zaman ayrı bir yere koyuyoruz.”

KILCA: SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da törende yaptığı konuşmada sporun önemine ve ilçede yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Spora olan sevgisini dile getiren Kılca, “Benim ilk hocam Servet Atun hocamızdı. Bu yolculukta yaklaşık 30 yıl aktif olarak amatör futbol oynadım. 1980’li yıllardan bu yana Konyaspor’un hiçbir maçını kaçırmam, tümünü takip ederim. Futbola da Konyaspor’a da her zaman büyük bir ilgi duydum.” dedi. Karatay’da 160 okul ve 86 bin öğrenci bulunduğunu belirten Kılca, sporla ilgili yapılan çalışmaları şöyle özetledi: “Her yıl tüm okullarımız arasında futbol turnuvaları düzenliyoruz. Bu turnuvalarda antrenörlerimizle birlikte yetenekli gençlerimizi keşfedip kulübümüze kazandırıyoruz. Şu anda kulübümüzde 2 bine yakın lisanslı sporcumuz var ve bu çocuklarımıza büyük emek veriyoruz. Bu gençler ileride Konyaspor’un altyapısını oluşturacak.”

Karatay’da sadece futbola değil, sporun birçok farklı branşına da yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Kılca, “Basketbol, masa tenisi, voleybol, güreş, okçuluk gibi birçok branşta da yoğun bir özveriyle çalışıyoruz. Özellikle günümüzde çocuklarımız dijital ekranlara bağımlı hale geldi. Biz ise onları sporla büyütmek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.