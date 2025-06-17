Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde gerçekleştireceği Sapanca Gölü inşa ve ihya projesinin ihalesi gerçekleştiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü İhya ve İnşa Projesi için 18 Haziran Çarşamba günü ihaleye çıkıyor.

Türkiye'nin en büyük doğal değerlerinden bir tanesi olan Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilecek yaşam ve rekreasyon projesi ile göl koruma altına alınacak, vatandaşların kullanımına sunulacak. 100 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip olacak proje 6 kilometre boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun parkları ve diğer tüm gereklilikleriyle Sakarya’nın buluşma noktası olacak.

İHALE SONRASI YAPIM BAŞLAYACAK

Gölün ekolojik dengesini koruyacak ve bu cenneti gelecek nesillere miras bırakacak olan projenin, ihale sürecinin ardından yapım aşamasına geçilecek. Projeyle Sapanca'nın hayat bulacağını ve bölge turizminin en gözde noktalarından biri haline geleceğini belirten Alemdar, “Yapım ihalemiz yarın gerçekleştirilecek ve projenin yapımına başlanacak. Hayırlı olsun” dedi.

YÜRÜYÜŞ ALANLARI, BİSİKLET YOLLARI, SOSYAL DURAKLAR

Başkan Alemdar, "Sapanca'ya hayat olacak, Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birini hazırlayıp vatandaşımıza sunacağız ve en büyük değerimiz Sapanca Gölü'nü gelecek nesillere miras bırakacağız. Yarın yapım ihalemiz sonrası çalışmalar süratle başlayacak. Daha önce de sözünü verdiğimiz gibi bizlere emanet edilen, 1 milyon vatandaşımızın içme suyu kaynağı olan gölümüzü korumak ve bu güzelliği vatandaşımızla en doğal, en güzel şekilde sunmak için gayretle çalışıyoruz. 6 kilometrelik kısımda hayata geçirilecek bu proje örnek bir çalışma olacak. Sakarya'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşımız tek bir hat üzerinde göl kenarında yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve sosyal donatı duraklarıyla doğayı teneffüs edecek" dedi.

“SAPANCA GÖLÜ’MÜZ NEFES ALACAK”

Bir süre önce kamuoyu ile ilk kez projenin videosunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.