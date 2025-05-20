Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Turnuvaları” bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay genelindeki okullardan yoğun katılımın olduğu turnuvalarda 66 okuldan toplam 984 öğrenci ter döktü. Final karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne olurken, turnuvanın kapanış programı Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Turnuvaların kapanış törenine Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özçelik, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Konyasporlu Futbolcular, Morten Bjorlo, Hamidou Keyta, Deniz Ertaş, Melih İbrahimoğlu, Voleybol İl Temsilci Sinan Kabak ve Konyaspor Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zahir Renklibay katıldı.

VOLEYBOLDA NEFES KESEN REKABET

Karatay’daki 23 ortaokulun katılımıyla düzenlenen Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası’na 276 öğrenci katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonucunda Karatay Ortaokulu şampiyon olurken; Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu ikinci, Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Hamzaoğlu İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

FUTBOL TUNUVASINDA FAİR PLAY RUHU

Ortaokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 32 okuldan 576 öğrenci Şehit Nihat Gün Sahası’nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında Karaaslan Atatürk Ortaokulu ile Hürriyet Ortaokulu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Karaaslan Atatürk Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ise ikinci oldu. Turnuvayı Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu üçüncü, Gevher Nesibe Hatun İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü sırada tamamladı.

LİSELER FUTSALDA BULUŞTU

Liseler Arası Dostluk ve Kardeşlik Futsal Turnuvası da gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 11 okuldan 132 öğrencinin yer aldığı turnuva, Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanan 29 maçla tamamlandı. Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi birinci olurken; Karatay 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Kılıçarslan Borsa İstanbul İMKB üçüncü, Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi ise dördüncü oldu.

ÇOCUKLARIMIZI SPOR ALT YAPISINA KAZANDIRIYORUZ

Kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin gelişimi için yapılan her yatırımın, geleceğe atılan sağlam bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca, “En büyük hedefimiz, çocuklarımıza yatırım yapmak; çünkü onlar bizim geleceğimiz. Eğitimde olduğu gibi sporda da gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya, onlarla birlikte yürümeye ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak, ilçemizdeki yaklaşık 85 bin öğrencimiz arasından yetenekli sporcuları tespit ederek Konyaspor’umuzun altyapısına kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz turnuvalar, yaz spor kursları ve okullara yaptığımız spor yatırımlarıyla hayata geçiriyoruz. Bu yıl ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz müsabakalarda yaklaşık 1000 öğrencimiz ter döktü. Liseler arasında futsal, ortaokullarda ise futbol ve voleybol müsabakaları gerçekleştirdik. Protokol üyelerimizle birlikte müsabakaları büyük bir heyecanla takip ettik. Bu turnuvalara katılan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, emeği geçen herkese ve elbette kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

SPORCUMUZ CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ

Başkan Hasan Kılca, turnuva sürecinde yaşanan anlamlı bir davranışı da aktararak sporcuyu şu sözlerle tebrik etti: “Karaaslan Ortaokulu takımının 10 numaralı oyuncusu, mağlup olan takımın oyuncularını alkışlayarak centilmence bir davranış sergiledi. Bu güzel hareketiyle centilmenlik ödülünü hak ettiğini düşünüyorum.”

KILCA KONYASPOR’A BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU

Konyaspor’a da teşekkür eden Başkan Kılca, kulübe yönelik destek mesajını şu sözlerle dile getirdi: “Bizi yalnız bırakmayan Konyaspor’umuzun değerli başkanına ve kıymetli sporcularına teşekkür ediyorum. Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarında kendilerine başarılar diliyorum. Bu yıl çok güzel bir performans sergilediler. Özellikle ligin ikinci yarısında önemli başarılara imza attılar. İnşallah önümüzdeki sezon daha güçlü bir Konyaspor’u hep birlikte izleriz.”

KORKMAZ: BAŞKANIMIZ GENÇLERİN SPORLA BÜYÜMESİ İÇİN GAYRET EDİYOR

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sporun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin sporla buluşmasının önemine değinen Korkmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Konuşmasında sporun gelişimi için sağlanan imkanların gençler adına büyük bir şans olduğunu vurgulayan Ömer Korkmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Aslında çok şanslı bir nesildeyiz. Günümüz gençliği açısından spor yapmak için her türlü imkân mevcut. Bu noktada en büyük şansımız ise sporu seven, spora yatırım yapan bir belediye başkanına sahip olmamız. Sayın Hasan Kılca, gerçek bir Konyasporludur ve gençlerin sporla büyümesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün burada bizim için özel bir örnek var. Konyaspor altyapısından yetişen ve kısa süre önce 19 yaşını dolduran Deniz kardeşimiz de aramızda. O, kulübümüzün akademilerinden yetişmiş genç bir yetenek. Dileriz ki Karatay gibi spora güçlü destek verilen bir ilçeden daha birçok profesyonel oyuncu yetişir ve hem kulübümüze hem de şehrimize gurur yaşatır. Bu anlamlı organizasyonu hayata geçirdiği için Sayın Başkanımıza, Konyaspor camiası ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum.”

ÖZTÜRK: KARATAYLI GENÇLER ÇOK ŞANSLI

Konya İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Karatay’da gençlere yönelik yapılan yatırımların takdire şayan olduğunu belirtti.

Gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine dikkat çeken Öztürk, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek; “Öncelikle burada bulunmaktan ve böylesine anlamlı bir organizasyona tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Karatay’da yaşayan gençlerin Hasan Başkanımız gibi vizyon sahibi bir belediye başkanına sahip olmalarını büyük bir şans olarak görüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerin sporla buluşması için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak belediyelerimizin bu noktadaki destekleri ve yatırımları son derece kıymetli. Çocuklarımızın okulda spor yapabilmeleri, forma giyerek arkadaşlarıyla rekabet içerisinde olabilmeleri, Konyaspor’umuzun değerli futbolcularını örnek almaları ve okullarını temsil etmenin gururunu yaşamaları çok değerli. Bu güzel organizasyona, Hasan Başkanımızın sporcu kimliğiyle de destek vermesi çok anlamlı. Bu vesileyle başta başkanımız olmak üzere, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve paydaş kurumlara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.