İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Ilgın’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini, AFAD ve ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını, şimdilik olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Konya Ilgın’da saat sabah saat 06.40'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15,6 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri derhal saha taramalarına başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini ifade etti.

Depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun,” temennisinde bulundu.