İzmir Güzelbahçe Belediyesi, bünyesinde kurulan Bilim, Sanat ve Felsefe Akademisi (BİLSAF), 2040: Yapay Zeka Çağında Bilgelik Merkezli Eğitim Modeli başlıklı projesiyle kendi kategorisinde Türkiye birincisi oldu.İZMİR (İGFA) - N.E.T Akademi yürütücülüğünde; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tampere (Finlandiya) Belediyesi ve çeşitli yerel ile uluslararası paydaşların katkılarıyla düzenlenen “Geleceğin Okulu: 2040 Modeli” adlı uluslararası proje yarışmasında, gençlerin 2040 yılında nasıl bir okulda eğitim almak istediklerine dair yenilikçi, vizyoner ve uygulanabilir fikirler sunmaları hedeflendi. Bu kapsamda Güzelbahçe Belediyesi BİLSAF ekibi Güzelbahçe’yi temsilen Finlandiya’ya gidecek.

‘GÜZELBAHÇE İÇİN BÜYÜK GURUR’

Kazanmış oldukları birinciliği Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile paylaşan BİLSAF sorumlusu Aykut Türkeli ve İrem Demirkaya, başkanı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mustafa Günay, “Gençlerimizin bu önemli projede getirmiş oldukları birincilik bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Geleceğimizin teminatı gençlerimize fırsat verilirse neleri başaracaklarına büyük bir örnek. Ağustosta yapacakları kampta benim de o süreçte imkânım olursa kendilerine eşlik edeceğim. Ülkemizi orada gururla temsil edeceğiz. Başta Aykut olmak üzere tüm BİLSAF gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yarışma birincilik ödülleri kapsamında BİLSAF, 17–24 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek olan Bilim ve Eğitim Kampı’na katılmaya hak kazandı. Finlandiya’daki kampta BİLSAF’ı Mehmet Mirioğlu, Ali Onur Akgöl ve Yakup Eskiocak temsil edecek.