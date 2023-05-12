40 Milyon liralık bedelle inşası tamamlanan DSI göleti üzerinde tamamlanan derivasyon hattı , köyün su ihtiyacını karşılamak üzere hizmete girdi.

DSI göletinde incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, Konursu Köyü'nün su sorununun çözülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, göletin bölgede yıllardır yaşanan su sıkıntısını karşılayacağını ifade etti.

Vali Epcim katkılarımdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ileterek DSİ göletinin ,bölgenin tarım sektörüne de ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, yıllardır su sorunuyla mücadele ederken, sonunda bu sorunun çözüme kavuştuğunu belirterek Vali Cüneyt Epcim , DSİ ve Özel idare personellerine teşekkür etti. Esentürk, DSI göletinin hizmete girmesiyle birlikte, köyde artık su sorunu yaşamayacaklarını ve tarım faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade etti.