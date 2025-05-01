Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konbeltaş A.Ş. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilen standart hazırlama süreci sonucunda “TSE K 662 Etliekmek Standardı” oluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konbeltaş A.Ş. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı.

TSE ile birlikte gerçekleştirilen standart hazırlama süreci sonucunda “TSE K 662 Etliekmek Standardı” oluşturuldu.

Konbeltaş, üretim süreçleri halihazırda bu standartlara uygun olan ilk kuruluş olarak, Türkiye’de bu belgeyi alan firma oldu.

Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen “TSE – Sektör Buluşması” programında, TSE K 662 Etliekmek Standardı belgesi Konbeltaş’a takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Konbeltaş, sadece kendi üretim süreçlerini değil, aynı zamanda şehrin gastronomi kültürünü de ulusal standartlarla buluşturarak önemli bir rol üstlendi.

Bu gelişme, şehrin yerel lezzetlerinden biri olan etliekmeğin üretiminde kalite ve güvenilirliği belge altına aldı.

Konbeltaş, Konya Mutfağı ve Kırkikindi isimli tesislerinde standartlara uygun etliekmeği misafirlerine sunmaya devam edecek.

Konya merkezli 3 firma daha bu standardı alarak sürece dahil oldu. Böylece Konya, “TSE K 662 Etliekmek Standardı”nı uygulayan işletmeleriyle Türkiye’ye örnek oldu.