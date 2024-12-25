Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Topçular Mahallesinde yapılan çalışmada yaklaşık olarak 1800 ton asfalt kullanıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahallelerde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Topçular Mahallesinde elektrik altyapı kazısı sonrası oluşan yolda tahribatı önlemek adına yaklaşık 3 KM’lik asfalt yama çalışması yapıldı. Gerçekleşen çalışmada 1800 ton asfalt kullanıldı. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.
Kocaeli'de Topçular Mahallesine ulaşımda konfor
Trend Haberler
Bayburt’ta Edebiyat Rüzgarı
Bayburt Ziraat odası ÇKS’de pilot il oldu
Bursa’da 40 bin Bilecikli başkanını seçti!
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarına Batuhan Tataroğlu yeniden seçildi
Avrasya Üniversitesi Rektörülüğüne Bayburtlu Hemşerimiz atandı
Semra Hoca, eTwinning konferansında ,Bayburt'u temsil etti