Kocaeli Büyükşehir, Ocak ayında her kesimden vatandaşın kendisine uygun bir etkinlik bulabileceği, dolu dolu bir kültür-sanat programı hazırladı.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Seka Sanat İhtisas Merkezi, kültür-sanat etkinliklerinin merkezlerinden olacak. Sanat merkezi, Ocak ayında önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Tezhip, seramik, hat, resim ve kat’ı sanatının genç nesillere aktarıldığı atölye etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca tanımış önemli sanatçılar eserleri ve söyleşileriyle Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Bu isimlerden birisi ressam ve minyatür, seramik sanatçısı Günseli Kato olacak. Sanatçı, “İpekyolu ve Türkiye’de Geleneksel Sanat” başlıklı söyleşisi ile 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te sanatseverlerle bir araya gelecek.

BÜYÜKŞEHİR KORO KONSERLERİ

Ocak ayında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren koralar sevenleri ile buluşacak. İlk olarak Kadınlar Korosu 12 Ocak Pazar akşamı SDKM Büyük Sahne’de konser verecek. Ardından 17 Aralık Cuma akşamı Nev Eda Korosu’nun konseri Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro en güzel Yeşilçam şarkılarını seslendirecek. Ocak ayındaki son koro konserini ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu verecek. Tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

ÜÇ AYLARIN RUHUNA YOLCULUK

Kültür-sanat takviminin en önemli etkinliklerinden birini hiç kuşkusuz üç aylar vesilesiyle gerçekleştirilecek özel program oluşturacak. “Üç Aylar'ın Ruhuna Yolculuk: İlahiler ve Sohbetler” adındaki program 14 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek programda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu Şefi ve aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile sanatçı Fatih Koca'nın eşsiz yorumlarıyla üç ayların anlamı daha yakından yaşanacak. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Fatih Koca’nın sohbetleri arasındaki Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu birbirinden güzel ilahiler seslendirecek.

ÇOCUKLAR DA SANATLA BULUŞACAK

Bunun yanı sıra 24-30 Ocak tarihlerinde Seka Sanat ve İhtisas Merkezi ara tatil etkinliklerine giren öğrencilere kapılarını açacak. 7-16 yaş arasındaki öğrenciler burada düzenlenecek sanat atölyelerine katılarak, tatillerini en iyi şekilde geçirmenin fırsatını yakalayacak. Atölye etkinliklerine katılmak isteyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden açılacak link vasıtasıyla başvurularını yapabilecek.

GEBZE’DE TİYATRO VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

İzmit’in yanı sıra Gebze’de de kültür-sanat etkinlikleri devam edecek. Ocak ayında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yetişkin ve çocuklar için tiyatro-sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.