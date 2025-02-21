Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de etkili olan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçeler ve kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, 24 saat boyunca aralıksız çalışarak yolların açık kalmasını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve ilçelerin şehir merkezlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcıyor.

Yağışın etkili olduğu dağlık ve yüksek kesimlerdeki ana yollarda ve sokaklarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı.

Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirilirken an itibariyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.