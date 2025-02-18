Büyükşehir, kent genelinde bulunan ibadethanelerde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığı ile dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethanelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bu çalışmaları belirlenen periyotta gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini vazifelerini daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri noktasında kent genelindeki tüm camileri haşere ve sineklere karşı ilaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılarak yapılan çalışmalarda, haşere ve kemirgenlere karşı önlem alınıyor.

Bu kapsamda Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplu şekilde en sık kullanılan yerlerden olan ibadethanelerde görülebilecek tüm haşere ve kemirgen gibi zararlılarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yapıyor. Böylelikle zararlı canlıların üremesinin de önüne geçiliyor.