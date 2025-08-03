Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın liderliğinde şehrin dört bir yanında yeşil alanların sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeniden düzenlemeye gidilen ve içinde birbirinden farklı sosyal alanlarıyla içeriği zenginleştirilen İzmit eski fuar alanındaki çalışmalarda sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli yeni bir millet bahçesine daha kavuşmak üzere. Kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 278 bin metrekarelik İzmit Millet Bahçesi’nin yapım çalışmalarında sona geldi.

Yaz sonuna doğru açılması planlanan millet bahçesi şehrin yeni yaşam merkezi olacak. Projenin ilk adımı ömrünü tamamlamış yapıların yıkılmasıyla atıldı.

Ardından zemin iyileştirme işlemleri titizlikle tamamlandı. Fuar alanının altyapısı da tamamen yenilenerek; atık su, yağmur suyu ve elektrik hatları, şehrin 50 yıllık altyapısı dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

KAFETERYA ALANLARI HİZMETE HAZIR

İlk etapta yer alan 7 adet kafeteryanın tüm imalatları tamamlandı. Kafeteryalara ulaşımı sağlayan yollar ve otopark çalışmaları da bitirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi tamamlanan kafelerin kiralama ihalesine çıkılması planlanıyor. Bu bölgede kurulan KOBİS bisiklet durağı, modern çocuk oyun alanı ve otopark da vatandaşların hizmetine sunuldu.

İzmit Millet Bahçesi’nin şehir merkezine bakan yüzü olan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yürütülen kaldırım, durak cebi, otopark çıkışı ve durak yenileme çalışmaları tamamlandı. 170 araçlık açık otopark vatandaşların kullanımına sunulurken, araçların Millet Bahçesi’ne güvenli giriş-çıkışı için gerekli tüm altyapılar da hazır hale getirildi.

Fuar alanında yer alan Mustafa Pehlivan Camii çevresindeki duvarlar kaldırılarak camiye doğrudan erişim sağlandı. Cami şadırvanı ve WC’lerin de tadilat çalışmaları yapılırken, ön alandaki doğal taş kaplamalar da tamamlanmak üzere. Bu alan, modern kent mobilyalarıyla donatılarak vatandaşların kullanımına açılacak.

ÇEŞİTLİ TÜRLERDEN AĞAÇ VE BİTKİLER DİKİLDİ

İzmit Millet Bahçesi’nde bu zamana kadar; çınar ağacı, akçaağaç, ıhlamur, dişbudak, salkım söğüt, kayın ağacı, iğde ağacı, huş ağacı gibi çeşitli türlerden 833 adet ağaç dikildi. Ayrıca yine çeşitli türlerden olmak üzere 2 bin 637 adet çalı türü de alana dikildi.