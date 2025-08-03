Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz 2025’te ihracatın yıllık yüzde 11 artarak 269,4 milyar dolara ulaştığını ve tarihinin en yüksek aylık seviyesine eriştiğini duyurdu. Küresel belirsizliklere rağmen bu performans, Türkiye’nin ihracat dinamizmini ve pazar çeşitlendirmesindeki başarısını yansıtıyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Temmuz 2025’te ihracatın yıllık bazda yüzde 11 artarak 269,4 milyar dolara yükseldiğini ve tarihinin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını açıkladı.

İthalat ise geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.“İhracatçılarımızın Dinamizmi ve Başarısı”Bakan Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performansın, Türk ihracatçılarının dinamizmi ve ürün-pazar çeşitlendirmesindeki başarısının kanıtı olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, “Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ediyor” dedi.

“MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI PEKİŞTİRECEĞİZ”

Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmek için makro finansal istikrarı destekleyen, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini belirten Şimşek, bu ivmenin korunacağını ifade etti.