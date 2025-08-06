Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te bulunan Yeşilova Boğaziçi Camii, Başaran Camii ve Derince’deki Ahmet Yesevî Camii’nde hem bakım hem de çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ibadethane çevrelerini vatandaşlar için daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; İzmit Yeşilova Boğaziçi Camii ve Derince Ahmet Yesevî Camii’ndeki çevre düzenlemeleri tamamlandı. İzmit Başaran Camii’nde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

YEŞİLOVA BOĞAZİÇİ CAMİİ YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞTU

Toplam bin 200 metrekarelik alanda yapılan düzenlemeyle Boğaziçi Camii çevresi modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Bu kapsamda 650 metrekarelik alanda baskı beton zemin düzenlemesi yapıldı. 95 metre uzunluğunda istinat duvarı ve ferforje korkuluklarla alan güvenli hale getirildi. Ayrıca 5 metre uzunluğunda sürgülü kapı montajı yapıldı. Alana 4 adet aydınlatma direği yerleştirildi, kent mobilyaları eklendi ve kaldırımlar yenilenerek altyapı çalışmalarıyla birlikte cami çevresi hem daha aydınlık hem de sosyal kullanım açısından elverişli hale getirildi.

AHMET YESEVÎ CAMİİ SOSYAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

2250 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle Ahmet Yesevî Camii çevresi, hem peyzaj hem de sosyal donatılar açısından yenilendi. Çalışmalar kapsamında 240 metrekarelik çocuk oyun alanı, 400 metrekarelik otopark ve 650 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturuldu. Ayrıca toplamda 960 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Alan içerisinde 165 metre yağmur suyu hattı döşendi, İSU ana hat bağlantısı gerçekleştirildi.

Elektrik altyapısı kapsamında 150 metre elektrik hattı çekildi ve 7 aydınlatma direği monte edildi. 50 metre uzunluğunda taş duvar ile 90 metre klinker harpuşta ve ferforje korkuluk imalatı da tamamlandı. Zarar gören bordürler tamir edildi ve kaldırımlar vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi. Ayrıca cami çevresine eklenen kent mobilyaları sayesinde vatandaşlar için dinlenme ve ezanı bekleme alanları oluşturuldu.