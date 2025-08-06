Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Harezmi Eğitim Modeli başvurularını 6 Ağustos-26 Eylül 2025 tarihleri arasında almaya başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Harezmi Eğitim Modeli’nin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı uygulamaları için başvuruları başlattı.

26 Eylül'e kadar http://harezmi.meb.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecek başvurularda model, disiplinler arası öğrenme, iş birlikli öğretim ve gerçek yaşam problemlerine çözüm bulma gibi yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekiyor.

MEB’e bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında görev yapan tüm sınıf, branş ve atölye öğretmenleri başvuruda bulunabilecek.

Harezmi Eğitim Modeli, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak.