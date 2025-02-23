Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 1952-67 yılları arası 15 yıl boyunca Kağıtspor adına mindere çıkarak ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza atan eski milli güreşçi ve pehlivan Osman Kambur’u (91) Körfez ilçedeki evinde ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, eski milli güreşçilerimizden Osman Kambur’u unutmadı.

Seka Kağıtspor’a 1952 yılında katılan Osman Kambur, Türkiye’yi 1954 Tokyo’da, 1957 yılında İstanbul’da yapılan Dünya Şampiyonaları’nda ve 1960 Roma Yaz Olimpiyatları’nda temsil etmişti. Güreş sevdalısı Kambur, 45 kez Milli formayı giydi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de 3 kez şampiyon oldu.

Başkan Büyükakın, “Geçmişin değerleri bizim için çok önemli. Osman Ağabeyimiz Kocaeli’nin adını dünyaya duyurdu. Kendisine şükran borçluyuz. Dönemin şartlarındaki azmi, çalışkanlığı ve mücadelesi tüm gençlerimize ilham vermeli” dedi. Başkan Büyükakın’a ziyareti sırasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan da eşlik etti.