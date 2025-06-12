Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de esnaf turu yaptı, hayırlı işler diledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’deydi.

Her hafta Gebze ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Başkan Büyükakın, özellikle esnaf ve vatandaş buluşmalarına büyük önem veriyor.

Çoğunlukla çarşıda esnafı iş yerinde ziyaret edip, hayırlı işler dilerken, bu sırada karşılaştığı vatandaşlarla da bol bol sohbet ediyor. Bu buluşmalardan yapılan işler hakkında da geri dönüşler alınıyor, öneriler dinleniyor. Başkan Büyükakın, büyük önem verdiği bu birlikteliklerle ilgili sosyal medyasında da samimi ifadeler kullandı: “Aynı sokağın insanı, aynı şehrin yol arkadaşıyız. Gebze’de, her sabah dükkanını bereket duasıyla açan, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımızı ziyaret ettik. Bu şehri birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz.”

Başkan Büyükakın’a ziyaretleri sırasında Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.