Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep’te BÜSEM’in tamamlanan bölümleri ile Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere 13 Haziran’da Gazi şehre geliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ticaret ve sosyal hayatı güçlendiren vizyon projeleri hayata geçiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran Cuma günü Gaziantep’te, yapımı tamamlanan Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi ile Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nin (BÜSEM) tamamlanan bölümlerinin açılışını yapacak. Yılmaz, açılışların yanı sıra kentte çeşitli temaslarda bulunacak.

BÜSEM İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM

3 milyon 900 bin metrekarelik dev bir alanda yükselen BÜSEM, Gaziantep’te farklı sektörleri tek çatı altında birleştirerek ticareti canlandırıyor. Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilere ev sahipliği yapacak proje, yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacak. BÜSEM, kent ekonomisine güçlü bir ivme kazandırarak yeni iş alanları yaratmayı hedefliyor.

ALTYAPI VE ULAŞIMDA BÜYÜK YATIRIMLAR

BÜSEM’in etkinliğini artırmak için altyapı ve ulaşım yatırımları hız kesmeden sürüyor. BÜSEM Köprülü Kavşağı’nın yapımı, sanayi merkezine ulaşımı kolaylaştırarak ticari faaliyetlerin kesintisiz devamını sağlayacak. Proje kapsamında 18 kilometrelik yeni imar yolları açılırken, Küllü-BÜSEM arasında 19 kilometrelik yol tamamlandı. Ayrıca, Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol inşa edildi. Bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı, SGDD-ASAM ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi, göç yönetimi alanında uluslararası bir model olarak dikkat çekiyor.

Çok paydaşlı yapısıyla öne çıkan merkez, göçmenlere destek sunarak gönüllü geri dönüş süreçlerini kolaylaştırmayı ve sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor.