Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası ve Teşkilatın 311. kuruluş yıldönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. İzmit Kent Meydanı'nda modern araç, ekipman ve kıyafetleriyle gövde gösterisi yapan Büyükşehir İtfaiyesi’nin dünü ve bugünü stantlarda hayat buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası ile 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 311. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyor. Bu kapsamda Kocaeli’de yangınlardan doğal afetlere, arama kurtarmadan trafik kazalarına kadar her alanda fedakârca mücadele eden Büyükşehir İtfaiyesi, teşkilatın tarihini İzmit Kent Meydanı’nda açtığı stantlarda Kocaelilere anlattı.

DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ

Etkinlikler kapsamında İzmit Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda itfaiyenin dünden bugüne kullandığı teçhizatlar görücüye çıktı. 25 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’na özel yeni ekipmanların sergilendiği etkinlikte, itfaiyenin su altı ve üstü arama kurtarma ekibinin de teçhizatları tanıtıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da stantları gezerek vatandaşları bilgilendirdi.

ANTİK ARABA İLE TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

Alanda kurulan stantlarda çocuklara 112 yazılı balon ve bileklik hediye edildi. Alanda ayrıca Osmanlı Devleti döneminde kurulan Tulumbacılar Ocağı'nın kullandığı antik araba ile yangın tatbikatı yapıldı. Kent Meydanı'nda gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar geçmişe götürüldü. Tatbikatı başarıyla tamamlayan Büyükşehir İtfaiyesi büyük alkış aldı. Seka döneminden kalma itfaiye aracı da alanda sergilenirken, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da en özel ezgilerini alanı dolduran vatandaşlar için seslendirdi. İzmit’in yanı sıra Gebze Kent Meydanı’nda da İtfaiye Haftası’na özel etkinlikler düzenlendi.