Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kocaeli’de 2025 sulama sezonunun Mayıs ayında başladığını duyurdu. 28 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağı sezon, ülke ekonomisine 244 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - DSİ Genel Müdürlüğü, 1914’ten bu yana tarım, enerji, çevre ve hizmet sektörlerinde binlerce su yapısını ülkeye kazandırarak gıda ve enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

İklim değişikliğiyle artan kuraklık ve taşkın gibi afetler, su yapılarının önemini daha da artırıyor. DSİ, “Su Vatandır” anlayışıyla, yapay zekâ destekli sulama otomasyonu, basınçlı borulu sulama sistemleri ve arazi toplulaştırma gibi yenilikçi projelerle suyun verimli kullanımını ve tarımsal verimi artırmayı hedefliyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama yatırımlarının gıda güvenliği için kritik olduğunu vurgulayarak, “Sulama projeleri tarımsal verimi artırırken, makineleşme ve tarım endüstrisindeki gelişmelerle yeni istihdam olanakları yaratıyor” dedi.

Kocaeli’de başlayan 2025 sulama sezonunda, 28 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Balta, bu çalışmaların 2025 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 244 milyon TL katkı sağlayacağını ifade etti. Balta, çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, “Her damla suyu son damlaymış gibi kullanmalıyız. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.