Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski İnterteks Fuar Alanı’na yapmayı planladığı Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım işi ihalesine 4 firma katıldı. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede en düşük teklif 1 milyon 126 bin lira oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ye değer katan birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam alan konusunda yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda yıkıldıktan sonra arazisi boş kalan eski İnterteks Fuar Alanı’na yapılması planlanan Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım işi ihalesi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda 4 istekli firmanın katıldığı ihale EKAP üzerinden gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında merkez, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hizmet edecek.

4 İSTEKLİ FİRMA KATILDI

Yaklaşık maliyetin 1.154.375.136,71 TL olduğu Sosyal Yaşam Merkezi yapım işine teklif veren firmalar şöyle; Artıdeğer İnşaat ve Atlas BK İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı 1.39.132 TL. ASAŞ Pazarlama ve Çelikcan Mühendislik Turizm iş ortaklığı 1.178.560,250 TL. Hüsamettin Peker İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. 1.134.750 TL. Sizer Yapı İnşaat ve Barsoy iş ortaklığı 1.126.000 TL.

MERKEZDEN 7’DEN 70’E HERKES FAYDALANABİLECEK

Yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi, Kocaeli’ye sosyal donatıları zengin, modern ve işlevsel bir yaşam alanı kazandıracak. Kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek olan Sosyal Yaşam Merkezi; konservatuar, gastronomi atölyeleri, dil akademisi, kütüphane, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleriyle her yaştan vatandaşa hitap edecek.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde 208 kişilik çok amaçlı salonun yer alacağı Sivil Toplum Merkezi’nin yanı sıra 50-60 kişilik ziyaretçi tanıtım merkezi ve 50 kişilik sinema-etkinlik salonu olacak. 20 sınıflı konservatuar, 5 derslikli dil akademisi, çeşitli gastronomi atölyeleri, workshop alanları, dijital yayın stüdyoları, çevrimiçi derslikler ve açık ofis şeklinde tasarlanmış kuluçka merkezleri de proje kapsamında yapılacak.