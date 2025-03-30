Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Karapınar, Dereköy ve Olukluk Mahallelerine 35 bin metrekare kilit parke döşedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilit parke taşı döşüyor. Bu kapsamda Karamürsel’in kırsal mahallelerinden Karapınar, Dereköy ve Oluklu’da 35 bin metrekare parke yol yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ilçe ve şehir merkezleri kadar kırsal bölgelerde de vatandaşların yol konforunu artırıyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Karamürsel ilçesinde Karapınar, Dereköy ve Oluklu Mahallelerinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan köy yollarının yenileme çalışmasını gerçekleştiriyor. Çalışma dâhilinde üç mahalleye 35 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILIYOR

Yapılan çalışmalarla yaz mevsiminde tozdan, kış mevsiminde ise çamur derdinden kurtulan mahalle sakinleri, hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir kent genelinde mevcut yolları ve kırsal mahallelerin sokaklarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor. Hem kış hem de yaz şartlarına en uygun ve dayanıklı olan parke taşlar, sökülüp başka bir alana yeniden serilebildiği için daha çok tercih ediliyor. Parke taşların birden fazla kez kullanılması hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hem de tasarrufu sağlıyor.