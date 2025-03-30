İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak, ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçlere ve hukuksuzluklara dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde belediye çalışanlarıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu bayramın kendisi için "karalı bayram" olduğunu belirterek, umudu kaybetmeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye çalışanlarının Bornova’yı daha güzel bir kent haline getirmek için büyük sorumluluk taşıdığını ifade eden Başkan Eşki, "Yılgınlık yok, küskünlük yok, mücadeleye devam! Biz kazanacağız!" diyerek kararlılığını ortaya koydu. DİSK Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise işçilerin sadece ekonomik değil, demokratik hakları için de direnmesi gerektiğini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri Şantiyesi'nde başlayan buluşma, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerinde devam etti. Programın son durağı ise Nevzat Kavalar Kültür Merkezi oldu. Bayramlaşmalara DİSK Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katıldı.

Başkan Eşki, burada yaptığ konuşmada Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara ve baskılara dikkat çekerek, bu bayramın kendisi için buruk geçtiğini belirterek, “Benim memleketimde bir cenazeden sonra gelen ilk bayrama ‘karalı bayram’ denir. O bayramda eğlence olmaz, televizyon izlenmez, müzik dinlenmez. Benim için bu bayramın tek olumlu yanı, hayatın devam ettiğini ve mutlaka güzel günlerin geleceğini hatırlatmasıdır" dedi.

Konuşmasında belediye çalışanlarının emeklerine vurgu yapan Başkan Eşki, Bornova’nın daha temiz ve yaşanabilir bir kent olması için herkesin daha çok çalışması gerektiğini belirterek, “Bayrama daha tertemiz bir Bornova ile girebilmemiz için, insanların bayram sabahı evlerinden çıktıklarında coşkuyla karşılayacakları bir çevre yaratmamız gerekiyor. Yaptıklarınızla Bornova’ya çok şey katıyorsunuz ama yetmez, daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

Bu arada DİSK Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek, işçilerin sadece ekonomik değil, demokratik hakları için de mücadele etmesi gerektiğini söyledi. “Bugün işimize, aşımıza, seçilmişlerimize müdahale ediliyor. Ama biz işçiler olarak diyoruz ki: Demokrasi işçinin ekmeğidir ve ekmeğimize sahip çıkacağız!” diyen Nazlıoğlu, baskılara ve hukuksuzluklara karşı direniş çağrısı yaparak sözlerini “Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız!” dedi.