Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Doğa Atölyeleri başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara yönelik farkındalık ve gelişim odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. “Çocuk Dostu Belediyecilik” vizyonuyla hayata geçirilen Doğa Atölyeleri, çocukların teknolojik bağımlılıktan uzaklaşıp doğayla yeniden bağ kurmasını amaçlıyor.

Şirintepe Ekopark’ın huzurlu ormanlık alanında, Çınar Çocuk Evi’nin deneyimli öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen atölyeler; miniklere doğayla iç içe, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

Doğa Atölyeleri, haftanın iki günü – Pazartesi ve Cuma – iki farklı yaş grubuna özel olarak planlandı. Sabah saat 10.00’da 4-6 yaş grubu, öğleden sonra saat 14.00’te ise 7-12 yaş grubu çocuklar için oturumlar düzenleniyor.

ORMAN YÜRÜYÜŞLERİNDEN EKOLOJİK OYUNLARA ZENGİN BİR PROGRAM

Program kapsamında çocuklar, doğa yürüyüşleriyle çevreyi keşfedecek, gözlem etkinlikleriyle ayrıntılara odaklanma becerilerini geliştirecek. Ayrıca doğa temalı eğitici oyunlar sayesinde hem doğayı tanıyacak hem de çevre bilincini pekiştirecekler. Her etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmalarını desteklerken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıyor.