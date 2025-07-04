Bursa’nın Mudanya ilçesi Yalıçiftlik kırsalındaki Göktepe mevkiinde çıkan yangında 8 dönümlük zeytinlik ve çalılık alan zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın buğday tarlasına sıçramadan söndürüldü.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Yalıçiftlik Mahallesi Göktepe mevkiinde çıkan yangın, yaklaşık 8 dönümlük zeytinlik ve çalılık alanı küle çevirdi.

Alınan bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak bölge sakinleri ve ekiplerin erken müdahalesi, yangının yakınlardaki buğday tarlasına ulaşmasını engelledi.

Yangını fark eden bölge halkı, tarımsal sulama için kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Bursa ve Mudanya itfaiye ekipleri ile Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri sevk edilirken, arazinin engebeli yapısı dolayısıyla itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgelere traktörlerle su tankerleri taşındı. Traktörlerin bile erişemediği alanlara greyderle acil müdahale yolları açılarak yangına müdahale genişletildi.

Erken ve koordineli müdahale sayesinde yangın, onlarca dönümlük buğday tarlasına sıçramadan kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.