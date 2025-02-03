Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağlamak için hayırsever vatandaşları dayanışmaya davet ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Manevi duyguların ve paylaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan Ayı’nda İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımlarına başlıyor. Bu anlamlı dayanışma çağrısıyla belediye, hayırsever vatandaşları iyilik zincirinin bir halkası olmaya davet ediyor.

DESTEK VERMEK İSTEYENLER İÇİN BAĞIŞ SEÇENEKLERİ

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar bugünden itibaren şu adımları takip ederek destek verebilir: www.izmitkardeseller.com adresindeki “Destek Vermek İstiyorum” butonuna tıklayabilir, iftarizmitbel.com adresinden Ramazan Paketi (750 TL) veya İftar Desteği (180 TL) seçeneklerinden birini seçebilirler. Kaç adet bağış yapılacağını belirleyerek ve “Destek Ver” butonuna tıklayarak online ödeme işlemini tamamlayabilirler.