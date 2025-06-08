Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve afetlere karşı vatandaşların ve kurumların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdu personeline yönelik yangın eğitimi semineri gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdu personeline yönelik uygulamalı yangın eğitimi verdi.

İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi ile KOBİTEM personellerinin ortaklaşa yürüttüğü eğitim programı Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdunda görev yapan personele yönelik düzenlendi. Eğitim, teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluştu.

Teorik bölümde; yanma ve yangının temel prensipleri, yangın sınıfları ve türleri ile acil durumlarda yapılması gereken doğru hareket tarzları konusunda kapsamlı bilgiler aktarılırken, uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı pratik olarak gösterildi.

Katılımcılar, oluşturulan yangına müdahale ederek, yangının başlangıç aşamasında nasıl etkili bir şekilde söndürülebileceğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerle toplumda yangın ve afet farkındalığını artırmayı, böylece olası can ve mal kayıplarını en aza indirmesi hedeflendi. .

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan önlemlerin önemine vurgu yaparak, “Eğitimlerle bilinçlenen toplum, afetlere karşı daha güçlü ve hazırlıklı olur” mesajını verdi.