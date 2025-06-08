İzmir'de Bornova Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı su tankerlerini yüksek basınçlı su püskürtme sistemleriyle donatarak yangınlara hızlı müdahale kapasitesini artırıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerini güçlendirdi.

Belediye, su tankerlerine yüksek basınçlı su püskürtme sistemleri kurarak yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale etmeyi hedefledi.

Yeni sistemle donatılan tankerler, orman yangınlarının yanı sıra park, bahçe ve boş arazilerde çıkan çalı yangınlarında da kullanılabilecek.

İlk araç hizmete girerken, kısa sürede bu sayının üçe çıkarılması planlandı.

BAŞKAN EŞKİ: “YANGINI BEKLEMEDEN ÖNLEM ALIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangın riskinin arttığı yaz aylarına dikkat çekerek, “Hiçbirimiz yangın felaketi yaşamak istemeyiz, ancak önlem almak zorundayız. Su tankerlerimize TOMA benzeri yüksek basınçlı su püskürtme sistemleri ekledik. Bu araçlar, yangınları büyümeden kontrol altına almada ve itfaiyeye destek olmada kritik rol oynayacak. İlk aracımız devrede, yakında üç araçla hizmet vereceğiz” diye konuştu.