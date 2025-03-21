21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Çayırova’da da fidanlar toprakla buluştu. Çayırova Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programda kent protokolü ve öğrenciler, ağaç fidanlarını okul bahçesine dikti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova protokolü ve öğrenciler ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Çayırova Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Gebze Orman İşletme Müdürü Mustafa Koçak, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçen 5 yıl içerisinde yaklaşık 125 bin metrekare yeşil alan ürettiklerini ve bunların halkımıza hizmet etmesine imkan sağladık. İnşallah bundan sonra da yeşil alanlarımızı üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Protokolün ormanın önemine ilişkin konuşmalarının ardından Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ağaç fidanlarını öğrencilerle birlikte Çayırova Anadolu Lisesi’nin bahçesine dikti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bugünün fidanı, yarının ormanı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturduk, geleceğe nefes olduk. Yeşeren her fidan, yarınlara bırakacağımız en güzel miras” dedi.